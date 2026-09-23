Врач Семенова назвала причины падений осенью даже без гололеда

Осенью упасть можно не только из-за гололеда: опасность создают мокрые листья, скользкая плитка и ранние сумерки. Врач травматолог-ортопед Карина Семенова рассказала, что еще повышает риск падения и как его снизить, сообщает Life.ru .

Семенова выделила пять факторов, на которые можно повлиять: обувь, освещение и внимание, физическая подготовка, зрение и прием лекарств. Для осенних прогулок она советует выбирать обувь с нескользящей подошвой и надежной фиксацией стопы. Изношенную подошву стоит проверить перед выходом.

В сумерках сложнее заметить яму, ступеньку или мокрый участок. Врач рекомендует смотреть под ноги и не отвлекаться на телефон. Если зрение ухудшилось, особенно в темноте, важно пользоваться очками и включать свет в плохо освещенных местах.

Сила мышц ног и корпуса, координация и равновесие помогают быстрее восстановить устойчивость. Семенова советует тренировать их, особенно людям старшего возраста. С возрастом реакция и мышечная сила могут снижаться, а последствия падения бывают тяжелее. На устойчивость также влияют некоторые хронические заболевания.

Отдельные лекарства способны вызывать сонливость и головокружение. Если такие симптомы появились после начала приема препарата, Семенова советует обсудить их с врачом, а не отменять лечение самостоятельно.