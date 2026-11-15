Врач Садовская предупредила, что кофе вместо завтрака может усилить тревожность и изжогу

Врач-эндокринолог «СберЗдоровья» Виктория Садовская предупредила: кофе натощак способен ухудшить самочувствие людей с изжогой и чувствительностью к кофеину. При этом у здорового человека напиток не вызывает гастрита или язвы, сообщает RT .

Завтрак не является обязательным для всех. По словам врача, нет убедительных доказательств, что без него сложнее удерживать нормальный вес.

Кофе усиливает выработку соляной кислоты и может усугубить изжогу. Кофеин возбуждает нервную систему, а у чувствительных к нему людей способен вызвать тревожность и учащенное сердцебиение. Садовская посоветовала ориентироваться на собственное самочувствие.

Если кофе натощак переносится хорошо, важно оценить дневной рацион. Обед и ужин должны покрывать потребность в белке, клетчатке и других питательных веществах. Напиток, особенно молочный и сладкий, может надолго подавить аппетит, отложить следующий прием пищи и привести к сильному голоду вечером.

В черном кофе почти нет калорий. Большой латте или капучино с сахаром, сиропом или сливками содержит 200—400 ккал и более. По калорийности он сопоставим с приемом пищи, но уступает ему по составу. При снижении веса эту энергию тоже нужно учитывать, отметила врач.