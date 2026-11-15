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    Врач Садовская предупредила, что кофе вместо завтрака может усилить тревожность и изжогу

    Врач-эндокринолог «СберЗдоровья» Виктория Садовская предупредила: кофе натощак способен ухудшить самочувствие людей с изжогой и чувствительностью к кофеину. При этом у здорового человека напиток не вызывает гастрита или язвы, сообщает RT.

    Завтрак не является обязательным для всех. По словам врача, нет убедительных доказательств, что без него сложнее удерживать нормальный вес.

    Кофе усиливает выработку соляной кислоты и может усугубить изжогу. Кофеин возбуждает нервную систему, а у чувствительных к нему людей способен вызвать тревожность и учащенное сердцебиение. Садовская посоветовала ориентироваться на собственное самочувствие.

    Если кофе натощак переносится хорошо, важно оценить дневной рацион. Обед и ужин должны покрывать потребность в белке, клетчатке и других питательных веществах. Напиток, особенно молочный и сладкий, может надолго подавить аппетит, отложить следующий прием пищи и привести к сильному голоду вечером.

    В черном кофе почти нет калорий. Большой латте или капучино с сахаром, сиропом или сливками содержит 200—400 ккал и более. По калорийности он сопоставим с приемом пищи, но уступает ему по составу. При снижении веса эту энергию тоже нужно учитывать, отметила врач.

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