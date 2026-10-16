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    Врач Прокофьев объяснил, чем может быть «аллергия на работу»

    Врач Прокофьев: офисные аллергены могут вызвать резкий бронхоспазм

    За так называемой аллергией на работу может стоять реакция на пыль, грязь и цветы в помещении. Об этом рассказал врач общей практики Денис Прокофьев, сообщает «Абзац».

    Прокофьев пояснил, что аллергии на саму работу не существует. Однако условия в офисе могут вызвать аллергическую сенсибилизацию — повышенную чувствительность организма к аллергенам.

    Среди возможных проявлений врач назвал конъюнктивит, насморк, кожные высыпания и поллиноз. Наибольшую угрозу для жизни представляет бронхиальная астма: вдыхание офисных аллергенов может спровоцировать резкий бронхоспазм, передает радио Sputnik.

    По словам специалиста, организм воспринимает аллергию как мини-воспаление, поэтому игнорировать симптомы нельзя. Необходимо обратиться к врачу для диагностики и назначения лечения.

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