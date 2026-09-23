Генетик Сивакова предупредила, что медленный обмен кофеина повышает риск гипертензии

Скорость переработки кофеина во многом зависит от вариантов гена CYP1A2. По словам Сиваковой, примерно у половины людей встречается вариант, при котором организм перерабатывает кофеин в четыре раза медленнее. Поэтому даже чашка напитка может по-разному влиять на сон, сердцебиение и давление.

Эксперт отметила, что у людей с медленным обменом кофеина две-три чашки кофе в день связаны с ростом риска инфаркта на 36%, а более трех — на 64%. У людей с быстрым обменом такой связи с сердечно-сосудистыми проблемами не выявили.

Сивакова советует ограничивать кофеин детям, пожилым людям и беременным женщинам. Российские санитарные нормы рекомендуют употреблять не более 150–300 мг кофеина в сутки. Для сравнения: чашка кофе содержит около 100 мг, а чашка черного чая — около 50 мг. При дозе свыше 450 мг в день даже у здорового человека могут появиться тревога, бессонница и головная боль, пишут «Известия».