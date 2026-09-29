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    Врач Попов предупредил о рисках горячего кофе натощак

    Горячий кофе на пустой желудок обычно не опасен для здоровых людей, но может вызвать неприятные симптомы при заболеваниях желудка. Об этом рассказал врач — клинический фармаколог Владимир Попов, сообщает RT.

    Попов объяснил, что кофе стимулирует выработку соляной кислоты. Если в желудке нет пищи, желудочный сок может раздражать слизистую. Людям с гастритом, язвой или синдромом раздраженного кишечника напиток натощак грозит изжогой, спазмами и болью.

    По словам врача, кофеин также повышает уровень кортизола. У предрасположенных людей это может вызвать тревожность и скачки давления. При гипертонии и болезнях сердца возможны учащение пульса и подъем давления, а при диабете — изменение утренних показателей глюкозы.

    Попов добавил, что кофе мешает усвоению железа, если пить его во время еды или сразу после нее. Беременные более чувствительны к кофеину. Кроме того, напиток обладает мочегонным эффектом и способствует выведению магния.

    Чтобы снизить риск неприятных симптомов, врач посоветовал пить кофе после завтрака. Другой вариант — подождать полчаса после пробуждения, выпить стакан воды и добавить в кофе молоко для снижения кислотности.

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