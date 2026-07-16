Нижегородский онколог Сиводедова развеяла главные мифы о загаре

Экватор лета — повод напомнить о защите кожи от солнца. Онколог-дерматолог Нижегородского областного онкодиспансера Наталья Сиводедова объяснила НИА «Нижний Новгород» , какие заблуждения могут быть опасны для здоровья.

Загар не является признаком здоровья. По словам врача, это защитная реакция организма на повреждение ДНК ультрафиолетом. Чем темнее оттенок кожи, тем больше повреждений она получила.

При этом отсутствие ожога также не гарантирует безопасности: вред наносит кумулятивная доза ультрафиолета, которая накапливается даже во время коротких прогулок или поездок в автомобиле и ведет к фотостарению и злокачественным изменениям клеток.

Использовать солнцезащитный крем необходимо ежедневно, а не только на пляже. UVA-лучи проходят через облака и оконное стекло круглый год. Средство с SPF-50 нужно наносить за 15–20 минут до выхода и обновлять каждые два часа, а также после купания.

Особое внимание коже должны уделять люди со светлыми волосами и глазами, те, кто получал ожоги в детстве, и пациенты, у чьих родственников была меланома. Врачи рекомендуют избегать прямых лучей с 11:00 до 16:00, носить закрытую одежду и проходить профессиональную дерматоскопию раз в год.