Доцент Шабрин рассказал об эффективности солнцезащитного крема в предотвращении меланомы

Доцент кафедры госпитальной хирургии №2 университета имени Пирогова Алексей Шабрин сообщил NEWS.ru , что солнцезащитный крем не гарантирует абсолютной защиты от меланомы. Эффективность средства зависит от его характеристик и частоты нанесения.

По словам врача, солнцезащитные средства снижают дозу УФ-излучения, которая достигает поверхности кожи, но не обеспечивают его полной блокировки. Фактическая эффективность защиты зависит от многих факторов: заявленного SPF, способности средства защищать от длинноволнового излучения, количества нанесенного продукта, равномерности и частоты его распределения.

В реальных условиях средства часто используются в недостаточном объеме, а повторное нанесение после купания, потоотделения или механического удаления с кожи не проводится. Это может существенно снижать защиту.

Шабрин подчеркнул, что повреждение ДНК в клетках кожи под воздействием УФ-лучей приводит к накоплению мутаций и увеличивает риск злокачественной трансформации. Солнечные ожоги в детстве и подростковом возрасте, а также многократное воздействие интенсивного излучения играют особую роль в этом процессе.

Эксперт отметил, что лучший способ предотвратить меланому — это соблюдать комплексные меры защиты от ультрафиолета. К ним относятся ограничение пребывания на солнце в часы пик, ношение одежды, которая полностью закрывает кожу, головных уборов, солнцезащитных очков и использование кремов с широким спектром защиты.