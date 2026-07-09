Врач Ильина посоветовала исключить кислоты и ретинол в случае нарушения защитного барьера кожи

Если крем не впитывается и оставляет на коже пленку, а сама кожа становится стянутой, сухой или быстро покрывается жирным блеском, это может говорить о нарушении защитного барьера кожи. Об этом Life.ru рассказала дерматовенеролог Инна Ильина.

По ее словам, верхний роговой слой кожи можно сравнить с кирпичной кладкой, где корнеоциты выполняют роль кирпичей, а липидный матрикс — связующего раствора. Этот защитный слой может истончаться из-за агрессивных средств для умывания, сухого воздуха, перепадов температуры или неподходящей косметики. В результате влага начинает испаряться быстрее, а раздражители и аллергены легче проникают в кожу.

Чтобы восстановить барьерную функцию кожи, Ильина рекомендует: временно отказаться от активных компонентов, таких как кислоты, ретинол и высококонцентрированный витамин С; заменить очищающие средства на более мягкие, например, масла для умывания, бальзамы или кремовые средства; выбирать восстанавливающие кремы с церамидами, пантенолом, ниацинамидом, скваланом и незаменимыми жирными кислотами.

Также важно ежедневно пользоваться солнцезащитными средствами и поддерживать влажность воздуха в помещении на уровне 40–60%. Полное восстановление защитного барьера обычно занимает несколько недель. В этот период лучше придерживаться минималистичного ухода и не вводить новые активные компоненты до исчезновения неприятных симптомов.