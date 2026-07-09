Врач-эндокринолог перечислила главные риски летнего сезона для детей

Заведующая детской поликлиникой №2 и врач-эндокринолог Екатерина Гридасова рассказала, какие угрозы для здоровья детей возникают летом и как их предотвратить.

По словам специалиста, в теплое время года на первый план выходят заболевания, отличные от привычных зимних ОРВИ. «В зимнее время мы привыкли к простудным заболеваниям, а в летнее — это больше кишечные инфекции. Конечно, здесь не исключены аллергические реакции, солнечные удары, ожоги и перегревание», — отметила Екатерина Гридасова.

Основные летние угрозы для здоровья детей — кишечные инфекции (ротавирусы), которые часто встречаются при поездках. Главные причины — загрязненная вода и плохо вымытые фрукты или ягоды. Возможны простуды из-за кондиционеров. Резкий перепад температур между улицей и помещением, а также долгое купание в прохладной воде могут спровоцировать ангину. Травмы и обезвоживание возникают на ярком солнце. Важно следить за питьевым режимом.

Врач также обратила внимание на стресс от смены обстановки. Даже поездка на дачу является нагрузкой для детского организма. «У детей появляется гиперактивность, меняется еда и климат. Это стрессовый фактор. Поэтому дети могут заболеть даже на море, где, казалось бы, все прекрасно», — пояснила доктор.

Для безопасного отдыха специалист рекомендует обратить внимание на режим дня, хранение продуктов и контакты с животными. «Не стоит разрешать подросткам ложиться спать в 2–3 часа ночи. График сна должен оставаться стабильным. На пляже лучше находиться утром или вечером, избегая активного солнца, чтобы предотвратить ожоги и тепловой удар. Салаты, соки и морсы на жаре портятся мгновенно, поэтому хранить их нужно строго в холодильнике. Следует избегать контактов с уличными животными», — подчеркнула врач.

Отдельно Екатерина Гридасова остановилась на важности дорожной аптечки. Родителям следует обсудить ее состав с педиатром перед поездкой, учитывая индивидуальные особенности ребенка. В базовый набор должны входить: средства от ожогов и солнцезащитные кремы, жаропонижающие препараты, сорбенты и средства для регидратации (при отравлениях), препараты для закрепления стула, бинты, антисептики и пластыри.

«Гигиена нашего тела, гигиена сна, закаливание и наблюдение у педиатра — вот то, что нас спасает. Своевременная санация хронических очагов инфекции предотвратит их обострение на отдыхе», — подытожила заведующая поликлиникой.