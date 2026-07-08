Дерматолог Котова посоветовала покупать для детей SPF-средства с физическими фильтрами

В беседе с RT дерматолог и косметолог Ирина Котова объяснила, как правильно выбрать солнцезащитный крем для детей.

По словам врача, до полугода ребенку достаточно физической защиты — одежды и коляски. После шести месяцев следует начать использовать солнцезащитные средства.

«У детей не налажена система теплообмена и терморегуляции еще, и они быстрее перегреваются и сгорают. Кожа не умеет защищаться», — пояснила Котова.

Она отметила, что детская фотозащита отличается от взрослой. Для ребенка подбираются средства с физическими фильтрами — «замазки» белого цвета с оксидом цинка или диоксидом титана в составе. Важно, чтобы крем защищал от UVA и UVB-лучей и содержал минимальный набор дополнительных компонентов.