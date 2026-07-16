Врач Антонова подчеркнула, что категорически нельзя прокалывать образовавшиеся на коже пузырьки после ожогов
Врач-дерматолог Ольга Антонова поделилась рекомендациями по уходу за кожей после солнечного ожога. Она подчеркнула, что категорически не стоит прокалывать образовавшиеся на коже пузырьки, написал aif.ru.
«Прокалывать пузырьки, которые могут образоваться на коже при солнечном ожоге, не стоит — это защитная реакция организма, которая помогает предотвратить инфекцию», — отметила Антонова.
Кроме того, она рекомендовала принимать прохладный душ или ванну, чтобы снизить температуру кожи, использовать увлажняющие средства с алоэ вера, пить достаточно воды и временно избегать солнца. При болевых ощущениях можно принять безрецептурные противовоспалительные препараты, добавило URA.RU.
Для профилактики солнечных ожогов врач посоветовала использовать солнцезащитный крем и быть осторожными при нахождении на солнце. В случае серьезных повреждений кожи следует обратиться к дерматологу.