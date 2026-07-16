Врач Антонова подчеркнула, что категорически нельзя прокалывать образовавшиеся на коже пузырьки после ожогов

Врач-дерматолог Ольга Антонова поделилась рекомендациями по уходу за кожей после солнечного ожога. Она подчеркнула, что категорически не стоит прокалывать образовавшиеся на коже пузырьки, написал aif.ru .

«Прокалывать пузырьки, которые могут образоваться на коже при солнечном ожоге, не стоит — это защитная реакция организма, которая помогает предотвратить инфекцию», — отметила Антонова.

Кроме того, она рекомендовала принимать прохладный душ или ванну, чтобы снизить температуру кожи, использовать увлажняющие средства с алоэ вера, пить достаточно воды и временно избегать солнца. При болевых ощущениях можно принять безрецептурные противовоспалительные препараты, добавило URA.RU.

Для профилактики солнечных ожогов врач посоветовала использовать солнцезащитный крем и быть осторожными при нахождении на солнце. В случае серьезных повреждений кожи следует обратиться к дерматологу.