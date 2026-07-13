Педиатр Андриянова отметила, что гулять с детьми в жаркую погоду предпочтительно до 11 утра и после 16 часов

Летом дети чаще получают травмы и сталкиваются с различными рисками. Врач-педиатр клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Ольга Андриянова поделилась с Piter.TV советами, как предотвратить опасные ситуации.

Специалист подчеркнула, что в жаркую погоду прогулки и активные игры лучше планировать до 11 утра и после 16 часов. Ребенку следует носить головной убор и легкую светлую одежду. Регулярно нужно предлагать ему пить воду небольшими порциями. Для открытых участков кожи рекомендуется использовать солнцезащитный крем (SPF 50+) и наносить его за 15–20 минут до выхода на улицу.

Чтобы снизить риск укусов насекомых, Андриянова советует использовать репелленты, разрешенные по возрасту, и избегать распыления их на лицо ребенка. После прогулки необходимо внимательно осмотреть кожу, волосистую часть головы, область за ушами, подмышечные впадины и паховые складки ребенка.

Если ребенок умеет плавать, он все равно должен находиться под постоянным присмотром взрослого, на расстоянии вытянутой руки. Большинство несчастных случаев происходит не на глубине, а у берега, в первые минуты отсутствия контроля.

Важно помнить о профилактике травм. При езде на велосипеде, самокате или роликах ребенок должен использовать защитный шлем, наколенники и налокотники. На батуте одновременно не должны находиться несколько детей. Предпочтение следует отдавать батутам с защитной сеткой.

В дачной аптечке должны быть стерильные салфетки, бинт, пластыри, кожный антисептик, пинцет или устройство для удаления клещей, термометр, наружное средство для уменьшения зуда после укусов насекомых и другие необходимые препараты.