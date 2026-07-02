Сегодня 16:17 Солнце, море и песок. Какие привычки на пляже ускоряют старение кожи? Косметолог Михайлова рассказала, как туристы сами вредят своей коже на курортах 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Лето — время отпусков и пляжного отдыха, когда многие отдыхающие не думают о защите своей кожи, ошибочно считая идеальным сочетанием солнца и морского воздуха. Последствия в виде ожогов, раздражений и пигментных пятен могут испортить всю поездку. Как защитить кожу во время поездок на курорты, 360.ru рассказала дерматовенеролог, косметолог, лауреат премии ЮНЕСКО, основатель сети клиник эстетической медицины «Реформа» Наталья Михайлова.

Как солнце способно разрушить кожу

Ультрафиолетовое излучение остается самой недооцененной угрозой в летний период, когда солнечная активность находится на своем пике, а морская вода и песок отражают солнечные лучи, усиливая воздействие на кожу. «Последствия чрезмерной инсоляции не ограничиваются солнечными ожогами. УФ-лучи ускоряют фотостарение, способствуют появлению пигментных пятен и значительно повышают риск развития новообразований кожи, включая меланому», — заявила Михайлова. Врач подчеркнула, что с 11:00 до 16:00 лучше отказаться от посещения пляжа, потому что в этот период солнце особенно активно. Если все же необходимо выйти на улицу, то лучше надеть одежду с длинным рукавом из легких тканей, головной убор и солнцезащитные очки.

Фото: РИА «Новости»

Также не стоит забывать о солнцезащитном креме, который необходимо регулярно обновлять и наносить в достаточном количестве.

Во время отдыха у моря рекомендуется использовать средства с показателем SPF 50+. Крем необходимо наносить равномерным плотным слоем, а не символически. Обновлять защиту следует каждые два часа, а также после каждого купания и вытирания полотенцем, даже если это водостойкое средство

Она добавила, что наносить солнцезащитный крем на пляже нужно особенно аккуратно. Попавший на открытые участки песок спровоцирует выработку кожного сала. Его избыток закупорит поры и проявится в виде воспаления или обострения акне. «Сам по себе песок неопасен, однако в сочетании с потом, солнцезащитным кремом и кожным салом он может механически раздражать. В результате развивается так называемое механическое акне — воспалительные элементы, возникающие вследствие постоянного трения. Особенно часто эта проблема встречается у детей и людей с чувствительной кожей», — отметила дерматовенеролог.

Фото: РИА «Новости»

Михайлова добавила, что от солнечных лучей страдает не только кожа, но и волосы. Ультрафиолет ослабляет фолликулы, провоцирует появление перхоти, усиливает выпадение волос и повышает риск развития новообразований. В качестве защиты врач предложила использовать головные уборы. Шляпы, панамы, кепки и косынки нужно носит не только на пляже, но и во время купания. «Дополнительную защиту обеспечивают несмываемые сыворотки, спреи и масла с УФ-фильтрами. Они создают на поверхности волос тонкую защитную пленку, уменьшают потерю влаги и предотвращают повреждение волос солнцем», — отметила собеседница 360.ru. Она предупредила, что опасность также представляют морская соль и хлорированная вода в бассейнах. Они делают волосы сухими, ломкими и тусклыми. «Если избежать намокания головы не удалось, после купания необходимо тщательно смыть соль или хлор пресной водой с волос, кожи головы, лица и тела», — добавила Михайлова.

Фото: РИА «Новости»

Врач отметила, что сама по себе высокая температура тоже представляет опасность для кожи, потому что от перегрева организм теряет влагу, что приводит к сухости и шелушению.

Чем опасно купание в море и бассейне для кожи

Долгое пребывание в воде увеличивает проницаемость кожи, и она становится уязвимой для внешних факторов. На ней быстрее появляются потертости, ссадины и воспаление, особенно в местах сгибов и трения одежды, заявила Михайлова. «Через микротрещины и небольшие повреждения легче проникают бактерии, грибки и вирусы. Особенно благоприятные условия для размножения микроорганизмов создаются в теплой и влажной среде бассейнов. В результате могут развиваться фолликулиты, грибковые инфекции, раздражение кожи и обострение акне», — предупредила врач.

Фото: РИА «Новости»

Она призвала не забывать про риски переохлаждения. Долгое купание может ослабить иммунную систему и в особенно тяжелых случаях представляет угрозу для здоровья.

Если появляются озноб, дрожь или ощущение холода, необходимо выйти из воды и согреться. Оптимально проводить в воде не более 30 минут подряд, ориентируясь также на температуру воды, состояние здоровья и собственные ощущения

Дерматовенеролог подчеркнула, что морская вода благоприятно влияет на кожу людей, страдающих от экземы или псориаза. Но даже им важно соблюдать баланс, потому что остающаяся на коже соль начинает активно вытягивать влагу из организма.

Фото: РИА «Новости»

«После купания желательно аккуратно промокнуть кожу полотенцем, нанести увлажняющий крем и затем повторно использовать солнцезащитное средство», — посоветовала специалист. Также она отметила, что после выхода из воды нужно переодеться в сухую одежду. Мокрые купальники — идеальное место для размножения микроорганизмов. Кроме того, трение влажной ткани наносит коже микроповреждения. «Еще одна распространенная ошибка — ждать, пока вода испарится самостоятельно. В этом случае кожа теряет влагу, что приводит к сухости и повышенной чувствительности. Поэтому после купания лучше аккуратно промокнуть тело полотенцем без растирания», — добавила Михайлова. Врач отметила, что во время курортного отдыха туристам лучше отказаться от агрессивного очищения кожи, чтобы не повредить липидный барьер, который защищает от солнца, ветра и морской воды.