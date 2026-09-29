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    Врач Лапа объяснила, когда при затяжной простуде нужны антибиотики

    Терапевт Лапа: самолечение может затянуть болезнь

    Врач-терапевт Людмила Лапа призвала не отказываться от антибиотиков только из страха перед их вредом. При затяжной болезни лечение должен подбирать врач с учетом состояния пациента, сообщает Радио1.

    Лапа отметила, что антибиотики не всегда вредят пациенту. По ее словам, воспаление может протекать тяжелее у людей с аллергией, а без необходимой помощи болезнь способна затянуться и привести к длительному кашлю.

    Врач также предостерегла от применения неподходящих средств. При насморке грибковой природы, который, по ее словам, может возникать в период гниения листвы, средства, поддерживающие кислую среду, могут оказаться бесполезными. В таком случае специалист может назначить щелочной раствор для разжижения мокроты, пишут «Известия».

    Лапа посоветовала не лечиться самостоятельно и не следовать безоговорочно советам из интернета. Врач, наблюдающий пациента, сможет учесть его особенности и подобрать подходящее лечение.

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