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    Врач Кондрахин предупредил об опасности обогрева квартиры газовой плитой

    Обогрев квартиры газовой плитой или духовкой может привести к отравлению угарным газом и коме. Врач кардиолог-терапевт Андрей Кондрахин призвал не использовать их для отопления, сообщает Life.ru.

    При горении газ расходует кислород. Если его не хватает, газ сгорает не полностью и выделяет угарный газ. В закрытой комнате работающие конфорки могут снизить содержание кислорода, которое в обычном воздухе составляет около 21%.

    Кондрахин пояснил: при уровне кислорода 15–19% ухудшаются работоспособность и координация, при 12–15% появляются одышка, учащенный пульс и головокружение. Снижение до 10–12% грозит потерей сознания, а до 6–8% — смертью в течение нескольких минут.

    Угарный газ не имеет цвета и запаха. В крови он связывается с гемоглобином более чем в 200 раз сильнее кислорода и мешает снабжать им ткани. Отравление может вызвать головную боль, тошноту, спутанность сознания и судороги.

    «При концентрации карбоксигемоглобина более 60% — глубокая кома, угнетение дыхания, быстрая смерть от остановки дыхания», — отметил врач.

    Кондрахин подчеркнул, что особенно опасно оставлять конфорки включенными в небольшом помещении без притока свежего воздуха. Плиты не рассчитаны на отопление и не отводят продукты горения отдельно. Пользоваться ими следует только для приготовления пищи при нормальной вентиляции, пишет ИА НСН.

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