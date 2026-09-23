Врач Кашух предупредила, что детям до трех лет не рекомендуется есть грибы

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух посоветовала выбирать грибы промышленного производства — шампиньоны и вешенки. Детям до трех лет их не рекомендуют, сообщает RT .

Кашух объяснила, что людям с панкреатитом и заболеваниями кишечника, сопровождающимися диареей, не стоит есть много грибов: они могут усилить дискомфорт. При подагре грибы также следует ограничивать из-за пуриновых соединений, которые способны усугубить болезнь.

Детям не рекомендуют вводить грибы в рацион раньше трех лет. С трех до пяти — семи лет им можно давать только выращенные на производстве грибы в небольшом количестве.

Беременным и кормящим женщинам, а также пожилым людям Кашух посоветовала есть грибы с осторожностью и отдавать предпочтение промышленно выращенным.