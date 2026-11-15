360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Врач Кашух посоветовала осенью следить за балансом питания, а не калориями

    Осенью стоит корректировать рацион с упором на питательные вещества, а не просто увеличивать его калорийность. Такой совет дала гастроэнтеролог Екатерина Кашух, сообщает RT.

    Врач пояснила, что в холода потребность в энергии может немного вырасти: организму нужно согреваться. При этом важно получать достаточно белка для обновления клеток и работы иммунной системы. Его источники — нежирное мясо, рыба, яйца и бобовые.

    Тягу к жирной пище Кашух связала с нехваткой витамина D. Она рекомендовала не злоупотреблять такой едой, особенно при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и ожирении. Для заправки салатов врач посоветовала масла холодного отжима, пишет «Ридус».

    В рацион стоит включать тыкву, капусту, морковь, яблоки и груши. Клетчатка поддерживает микрофлору кишечника, связанную с иммунитетом. С сокращением светового дня кожа вырабатывает меньше витамина D, но необходимость добавок нужно определять индивидуально по анализам.

    Кашух рекомендовала три приема пищи и перекусы при необходимости. Пить воду нужно и в холода: обезвоживание может оставаться незаметным. Овощные супы и травяные чаи дополнят питьевой режим.

    Читайте также

    Минздрав предложил разрешить врачам дистанционно наблюдать диабетиков

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Россиянам рассказали, в каких органах могут образоваться камни

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Эндокринолог рассказал, что мешает похудеть

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Россиянам рассказали, можно ли есть после шести

    Жителей столичного региона предупредили о скачке атмосферного давления

    Россиян предупредили о последствиях переедания холодца

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    «Я категорически против». Врач рассказал об опасных последствиях лечения насморка соком каланхоэ

    Россиянам назвали способ готовки рыбы для избавления от паразитов

    Диетолог объяснил, как супы снижают артериальное давление

    Депутат рассказал, кому положено в России бесплатное протезирование зубов

    ВОЗ сообщила о распространяющемся в мире новом штамме COVID-19

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Россиянам рассказали, зачем прививаться от гриппа в декабре