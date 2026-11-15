Врач Кашух посоветовала осенью следить за балансом питания, а не калориями

Осенью стоит корректировать рацион с упором на питательные вещества, а не просто увеличивать его калорийность. Такой совет дала гастроэнтеролог Екатерина Кашух, сообщает RT .

Врач пояснила, что в холода потребность в энергии может немного вырасти: организму нужно согреваться. При этом важно получать достаточно белка для обновления клеток и работы иммунной системы. Его источники — нежирное мясо, рыба, яйца и бобовые.

Тягу к жирной пище Кашух связала с нехваткой витамина D. Она рекомендовала не злоупотреблять такой едой, особенно при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и ожирении. Для заправки салатов врач посоветовала масла холодного отжима, пишет «Ридус».

В рацион стоит включать тыкву, капусту, морковь, яблоки и груши. Клетчатка поддерживает микрофлору кишечника, связанную с иммунитетом. С сокращением светового дня кожа вырабатывает меньше витамина D, но необходимость добавок нужно определять индивидуально по анализам.

Кашух рекомендовала три приема пищи и перекусы при необходимости. Пить воду нужно и в холода: обезвоживание может оставаться незаметным. Овощные супы и травяные чаи дополнят питьевой режим.