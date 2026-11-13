Жителей столичного региона предупредили о скачке атмосферного давления

В столичном регионе с субботы до воскресенья вырастет атмосферное давление. Такие резкие перемены погоды могут ухудшить самочувствие чувствительных к метеоусловиям жителей, предупредила в беседе с 360.ru метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Резкий рост атмосферного давления с субботы до воскресенья. Метеочувствительные люди — и гипертоники, и сердечники — будут ощущать недомогание, возможно, спазмы сосудов и головные боли», — сказала она.

Синоптик призвала отнестись к этому серьезно и заранее подготовиться к таким резким переменам погодных условий в Москве и Подмосковье.

О том, чему столица обязана мощному ливню в ночь на субботу, и какой будет погода на грядущих выходных, читайте в нашей статье.