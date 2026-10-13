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    Врач Харина объяснила рост обращений с носовыми кровотечениями в октябре

    В октябре пациенты чаще обращаются с кровотечениями из носа. Врач-оториноларинголог Дарья Харина связала это с включением отопления, насморком и использованием сосудосуживающих спреев, сообщает Life.ru.

    Чаще всего кровь идет из передней части носа. На перегородке расположена зона Киссельбаха — сеть тонких сосудов, которые легко травмируются.

    Сухой воздух в отопительный сезон вызывает пересыхание слизистой и появление корок. Попытки удалить их повреждают ткани, особенно у детей. При простуде сосуды расширяются, а слизистая становится уязвимее. Сосудосуживающие спреи дополнительно сушат ее, особенно при превышении рекомендованного срока применения.

    Для профилактики Харина посоветовала увлажнять воздух и использовать изотонические солевые спреи. Средства с декспантенолом и другие препараты нужно подбирать с врачом. Детям важно объяснять, почему нельзя сковыривать корки.

    При кровотечении нужно сесть, слегка наклонить голову вперед и зажать мягкую часть носа на 10–15 минут, не отпуская для проверки. Дышать следует ртом. Жгуты из марли или ваты с перекисью водорода могут раздражать слизистую.

    Если кровь не останавливается, кровотечение обильное или появились слабость и головокружение, необходима срочная медицинская помощь.

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