Врач Гаврикин объяснил, на кого влияют перепады атмосферного давления
Кинезиолог Гаврикин: здоровые люди чаще внушают себе метеозависимость
Смена погоды может влиять на самочувствие людей с сосудистыми заболеваниями, мигренью и хроническими болями. Об этом рассказал врач-кинезиолог Михаил Гаврикин, сообщает vse42.ru.
По словам специалиста, метеозависимость существует, но речь идет прежде всего о людях, у которых уже есть проблемы со здоровьем. На них могут воздействовать перепады атмосферного давления.
Гаврикин пояснил, что у здоровых людей жалобы на метеозависимость чаще связаны с самовнушением, а не с влиянием погоды.
Врач рекомендовал проверить здоровье тем, кто регулярно чувствует себя плохо при смене погоды. В частности, он посоветовал обратить внимание на давление и состояние сосудов.
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