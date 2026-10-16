Врач Гаврикин объяснил, на кого влияют перепады атмосферного давления

Кинезиолог Гаврикин: здоровые люди чаще внушают себе метеозависимость

Смена погоды может влиять на самочувствие людей с сосудистыми заболеваниями, мигренью и хроническими болями. Об этом рассказал врач-кинезиолог Михаил Гаврикин, сообщает vse42.ru .

По словам специалиста, метеозависимость существует, но речь идет прежде всего о людях, у которых уже есть проблемы со здоровьем. На них могут воздействовать перепады атмосферного давления.

Гаврикин пояснил, что у здоровых людей жалобы на метеозависимость чаще связаны с самовнушением, а не с влиянием погоды.

Врач рекомендовал проверить здоровье тем, кто регулярно чувствует себя плохо при смене погоды. В частности, он посоветовал обратить внимание на давление и состояние сосудов.