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    Врач Гаврикин объяснил, на кого влияют перепады атмосферного давления

    Кинезиолог Гаврикин: здоровые люди чаще внушают себе метеозависимость

    Смена погоды может влиять на самочувствие людей с сосудистыми заболеваниями, мигренью и хроническими болями. Об этом рассказал врач-кинезиолог Михаил Гаврикин, сообщает vse42.ru.

    По словам специалиста, метеозависимость существует, но речь идет прежде всего о людях, у которых уже есть проблемы со здоровьем. На них могут воздействовать перепады атмосферного давления.

    Гаврикин пояснил, что у здоровых людей жалобы на метеозависимость чаще связаны с самовнушением, а не с влиянием погоды.

    Врач рекомендовал проверить здоровье тем, кто регулярно чувствует себя плохо при смене погоды. В частности, он посоветовал обратить внимание на давление и состояние сосудов.

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