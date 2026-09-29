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    Врач Белая предупредила об опасности смеси корвалола и энергетиков

    Смесь корвалола и энергетиков угрожает работе сердца, печени и нервной системы подростков. Об этом рассказала терапевт Мария Белая, сообщает газета «Известия».

    По словам Белой, фенобарбитал в составе корвалола замедляет работу нервной системы. Он может вызвать сонливость, нарушения речи и координации. Вещество долго сохраняется в организме, поэтому при повторном приеме возрастает риск передозировки.

    Кофеин из энергетика маскирует действие препарата. Из-за этого подросток может принять большую дозу и усилить нагрузку на сердце, сосуды и дыхательную систему. При регулярном употреблении смеси страдают печень, память и сон; может сформироваться зависимость от фенобарбитала.

    Белая посоветовала родителям обращать внимание на необычную сонливость, невнятную речь, неустойчивую походку, дрожь в руках и резкие перемены настроения. Тяжелая передозировка грозит потерей сознания и остановкой дыхания. Если родители узнали об употреблении смеси, врач рекомендует спокойно поговорить с ребенком. При регулярном приеме может понадобиться помощь нарколога или психолога.

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