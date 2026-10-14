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    Врач Бацаленко объяснил, как посадка за партой влияет на успеваемость

    Неудобная поза за столом быстрее утомляет школьника и мешает удерживать внимание. Связь рабочего места с успеваемостью объяснил детский ортопед АО «Медицина» Николай Бацаленко, сообщает Газета.ru.

    По словам врача, посадка влияет на учебу косвенно. Длительный наклон вперед перегружает мышцы шеи и верхней части спины. Кровоснабжение мозга при этом не «перекрывается», но усталость, дискомфорт и зрительное напряжение мешают сосредоточиться.

    Частые ошибки — сидеть на краю стула, тянуться грудью к столу или наклоняться к тетради из-за слишком отодвинутого стула. Слишком высокий стол заставляет поднимать плечи и не дает свободно положить локти.

    Стопы должны полностью опираться на пол или подставку, колени — сгибаться примерно под прямым углом, локти — свободно лежать на столешнице. Небольшой зазор нужен, чтобы ребенок не упирался грудью в стол. Регулируемый стул и подходящий по высоте стол обычно полезнее дорогой мебели с маркировкой «ортопедическая».

    При быстрой утомляемости и жалобах на шею, спину или глаза врач посоветовал проверить мебель, освещение и расстояние до тетради. Повторяющаяся боль, онемение, головокружение или заметное ухудшение успеваемости требуют очной консультации врача.

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