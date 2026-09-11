Россиянам напомнили об опасном сочетании коронавируса и гриппа

В сочетании с коронавирусом грипп способен утяжелить течение болезни, поэтому стоит заранее подготовиться к эпидемическому сезону. На это в беседе с 360.ru указала доктор медицинских наук, врач-инфекционист, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова.

«Сочетание двух вирусов — гриппа и коронавируса — может привести к утяжелению состояния и снижению иммунитета», — сказала она.

Малинникова напомнила о необходимости делать противогриппозные прививки: сезон вакцинопрофилактики уже стартовал, и с походом к врачу лучше не затягивать.

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