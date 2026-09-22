Биолог Холькина заметила, что риновирусы и FLiRT вызывают осенний подъем ОРВИ

Боль в горле без температуры и слабость могут быть проявлениями сезонной ОРВИ, вызванной риновирусами или коронавирусами группы FLiRT. Эксперты не нашли данных о распространении в России нового респираторного вируса, сообщает газета «Известия» .

Молекулярный биолог Арина Холькина объяснила, что во второй половине сентября в России начался ожидаемый сезонный подьем ОРВИ. Грипп почти не циркулирует, однако активны негриппозные вирусы, включая риновирусы и коронавирусы группы FLiRT.

По словам Холькиной, отсутствие жара не говорит о необычном течении болезни. Иммунная система может распознать патоген и сдержать его в верхних дыхательных путях, не вызывая общего воспаления с температурой. При этом воспаление слизистой горла способно вызывать сильную боль и вялость.

Руководитель центра превосходства «Персонифицированная медицина» Казанского федерального университета Альберт Ризванов подтвердил, что многие респираторные инфекции протекают без температуры — особенно при поражении носа и горла или наличии иммунитета к схожему вирусу.

Эксперт отметил, что отсутствие температуры не делает инфекцию опаснее или безопаснее. Поводом обратиться за медицинской помощью могут стать одышка, затрудненное дыхание, сильная слабость и боль в груди.