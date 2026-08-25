Новая пандемия на подходе? Как защититься от птичьего гриппа, который уже добрался до тюленей в Австралии

Птичий грипп добрался до тюленей: в Австралии впервые на материковой части страны зафиксировали случай заражения млекопитающего штаммом H5. Тушу больного животного обнаружили в Бичпорте, и лабораторные анализы подтвердили наличие вируса. Насколько это опасно для людей, стоит ли готовиться к новой пандемии и как защититься от заражения, разбирался 360.ru.

Тревожный сигнал из Австралии Случай в Бичпорте — не единичный эпизод. Он стал продолжением вспышки, которая началась еще в середине июня, когда высокопатогенный штамм птичьего гриппа впервые обнаружили у перелетной птицы в Западной Австралии. С тех пор география вируса только расширяется. По информации Bloomberg, до недавнего времени случаи заражения регистрировали только на отдаленных островах — например, на острове Херд. Теперь вирус добрался до материковой части, и специалисты называют ситуацию тревожной. Федеральный министр сельского хозяйства страны Джули Коллинз заявила, что заражение других диких животных, особенно морских млекопитающих, не стало неожиданностью и говорить о массовом заражении пока оснований нет. Однако местные службы биобезопасности уже усилили мониторинг.

Фото: РИА «Новости»

Чем убивающий птиц вирус опасен для человека Как пояснил в беседе с 360.ru руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев, птичий грипп представляет собой инфекцию, вызываемую вирусами гриппа типа А. Среди них есть штаммы, которые относятся к группе высокопатогенных, то есть вызывающих массовую гибель среди птиц. Один из самых известных — H5N1, но в последнее время все чаще говорят и о других вариантах, включая H5N5.

По данным Роспотребнадзора, H5N5 выявляют не только у диких птиц, но и у млекопитающих, лисиц, тюленей. Для человека главная опасность — высокая летальность при заражении. Для родственного H5N1 она превышает 50%. Течение болезни агрессивное, часто приводящее к вирусной пневмонии и полиорганной недостаточности. Виктор Зуев

Эксперт подчеркнул, что пока передача этого штамма между людьми не зафиксирована, но способность вируса мутировать вызывает опасения ученых относительно потенциальной пандемической угрозы. Как распознать болезнь: основные симптомы По словам вирусолога, симптомы птичьего гриппа у человека схожи с проявлениями обычного гриппа, но часто более выраженные. «Главный признак — резкий подъем температуры до 39 и 40 градусов. К нему добавляются общая слабость, боль в мышцах и горле, насморк, головная боль, сухой кашель и одышка», — предупредил собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Отличительная черта — возможное поражение желудочно-кишечного тракта, которое проявляется тошнотой, рвотой, болями в животе и диареей. Инкубационный период может длиться от одного-двух до 17 дней. Кто в группе риска и как происходит заражение Зуев отметил, что заразиться птичьим гриппом можно только от инфицированных птиц или загрязненной среды: для этого почти всегда требуется тесный и прямой контакт.

Пути передачи: вдыхание вируса с частицами помета или выделений больных птиц, контакт грязных рук со слизистыми после прикосновения к зараженным поверхностям, а также употребление в пищу сырых или плохо обработанных продуктов — мяса, яиц от больной птицы.

В группе высокого риска: работники птицефабрик;

ветеринары;

сельские жители, содержащие домашнюю птицу;

охотники и орнитологи. «Для горожан, не контактирующих с птицами, риск минимален», — успокоил эксперт. Как защититься от птичьего гриппа и что делать при заражении Лечение птичьего гриппа, как и в случаях с другими типами гриппа, включает постельный режим и снижение любой активности: не только физической, но и умственной. «При тяжелом течении могут назначить курс антибиотиков для борьбы с вторичными бактериальными инфекциями», — рассказал вирусолог.

Фото: РИА «Новости»