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    Новая пандемия на подходе? Как защититься от птичьего гриппа, который уже добрался до тюленей в Австралии

    Фото: РИА «Новости»

    Птичий грипп добрался до тюленей: в Австралии впервые на материковой части страны зафиксировали случай заражения млекопитающего штаммом H5. Тушу больного животного обнаружили в Бичпорте, и лабораторные анализы подтвердили наличие вируса. Насколько это опасно для людей, стоит ли готовиться к новой пандемии и как защититься от заражения, разбирался 360.ru.

    Тревожный сигнал из Австралии

    Случай в Бичпорте — не единичный эпизод. Он стал продолжением вспышки, которая началась еще в середине июня, когда высокопатогенный штамм птичьего гриппа впервые обнаружили у перелетной птицы в Западной Австралии. С тех пор география вируса только расширяется.

    По информации Bloomberg, до недавнего времени случаи заражения регистрировали только на отдаленных островах — например, на острове Херд. Теперь вирус добрался до материковой части, и специалисты называют ситуацию тревожной.

    Федеральный министр сельского хозяйства страны Джули Коллинз заявила, что заражение других диких животных, особенно морских млекопитающих, не стало неожиданностью и говорить о массовом заражении пока оснований нет. Однако местные службы биобезопасности уже усилили мониторинг.

    Фото: РИА «Новости»

    Чем убивающий птиц вирус опасен для человека

    Как пояснил в беседе с 360.ru руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев, птичий грипп представляет собой инфекцию, вызываемую вирусами гриппа типа А. Среди них есть штаммы, которые относятся к группе высокопатогенных, то есть вызывающих массовую гибель среди птиц. Один из самых известных — H5N1, но в последнее время все чаще говорят и о других вариантах, включая H5N5.

    По данным Роспотребнадзора, H5N5 выявляют не только у диких птиц, но и у млекопитающих, лисиц, тюленей. Для человека главная опасность — высокая летальность при заражении. Для родственного H5N1 она превышает 50%. Течение болезни агрессивное, часто приводящее к вирусной пневмонии и полиорганной недостаточности.

    Виктор Зуев

    Эксперт подчеркнул, что пока передача этого штамма между людьми не зафиксирована, но способность вируса мутировать вызывает опасения ученых относительно потенциальной пандемической угрозы.

    Как распознать болезнь: основные симптомы

    По словам вирусолога, симптомы птичьего гриппа у человека схожи с проявлениями обычного гриппа, но часто более выраженные.

    «Главный признак — резкий подъем температуры до 39 и 40 градусов. К нему добавляются общая слабость, боль в мышцах и горле, насморк, головная боль, сухой кашель и одышка», — предупредил собеседник 360.ru.

    Фото: РИА «Новости»

    Отличительная черта — возможное поражение желудочно-кишечного тракта, которое проявляется тошнотой, рвотой, болями в животе и диареей. Инкубационный период может длиться от одного-двух до 17 дней.

    Кто в группе риска и как происходит заражение

    Зуев отметил, что заразиться птичьим гриппом можно только от инфицированных птиц или загрязненной среды: для этого почти всегда требуется тесный и прямой контакт.

    Пути передачи: вдыхание вируса с частицами помета или выделений больных птиц, контакт грязных рук со слизистыми после прикосновения к зараженным поверхностям, а также употребление в пищу сырых или плохо обработанных продуктов — мяса, яиц от больной птицы.

    В группе высокого риска:

    «Для горожан, не контактирующих с птицами, риск минимален», — успокоил эксперт.

    Как защититься от птичьего гриппа и что делать при заражении

    Лечение птичьего гриппа, как и в случаях с другими типами гриппа, включает постельный режим и снижение любой активности: не только физической, но и умственной.

    «При тяжелом течении могут назначить курс антибиотиков для борьбы с вторичными бактериальными инфекциями», — рассказал вирусолог.

    Фото: РИА «Новости»

    Также в борьбе с недугом медики могут применять противовирусные препараты. При любом подходе важно обратиться за профессиональной помощью, а не заниматься самолечением.

    Основная защита от заражения — строгое соблюдение мер предосторожности. Собеседник 360.ru призвал избегать контактов с дикой и домашней птицей, имеющей признаки болезни, а также тщательно мыть руки после посещения рынков или мест скопления птиц.

    «Важно подвергать мясо и яйца тщательной термической обработке, так как вирус погибает при высокой температуре», — заключил Зуев.