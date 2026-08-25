Новая пандемия на подходе? Как защититься от птичьего гриппа, который уже добрался до тюленей в Австралии
Птичий грипп добрался до тюленей: в Австралии впервые на материковой части страны зафиксировали случай заражения млекопитающего штаммом H5. Тушу больного животного обнаружили в Бичпорте, и лабораторные анализы подтвердили наличие вируса. Насколько это опасно для людей, стоит ли готовиться к новой пандемии и как защититься от заражения, разбирался 360.ru.
Тревожный сигнал из Австралии
Случай в Бичпорте — не единичный эпизод. Он стал продолжением вспышки, которая началась еще в середине июня, когда высокопатогенный штамм птичьего гриппа впервые обнаружили у перелетной птицы в Западной Австралии. С тех пор география вируса только расширяется.
По информации Bloomberg, до недавнего времени случаи заражения регистрировали только на отдаленных островах — например, на острове Херд. Теперь вирус добрался до материковой части, и специалисты называют ситуацию тревожной.
Федеральный министр сельского хозяйства страны Джули Коллинз заявила, что заражение других диких животных, особенно морских млекопитающих, не стало неожиданностью и говорить о массовом заражении пока оснований нет. Однако местные службы биобезопасности уже усилили мониторинг.
Чем убивающий птиц вирус опасен для человека
Как пояснил в беседе с 360.ru руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев, птичий грипп представляет собой инфекцию, вызываемую вирусами гриппа типа А. Среди них есть штаммы, которые относятся к группе высокопатогенных, то есть вызывающих массовую гибель среди птиц. Один из самых известных — H5N1, но в последнее время все чаще говорят и о других вариантах, включая H5N5.
По данным Роспотребнадзора, H5N5 выявляют не только у диких птиц, но и у млекопитающих, лисиц, тюленей. Для человека главная опасность — высокая летальность при заражении. Для родственного H5N1 она превышает 50%. Течение болезни агрессивное, часто приводящее к вирусной пневмонии и полиорганной недостаточности.
Виктор Зуев
Эксперт подчеркнул, что пока передача этого штамма между людьми не зафиксирована, но способность вируса мутировать вызывает опасения ученых относительно потенциальной пандемической угрозы.
Как распознать болезнь: основные симптомы
По словам вирусолога, симптомы птичьего гриппа у человека схожи с проявлениями обычного гриппа, но часто более выраженные.
«Главный признак — резкий подъем температуры до 39 и 40 градусов. К нему добавляются общая слабость, боль в мышцах и горле, насморк, головная боль, сухой кашель и одышка», — предупредил собеседник 360.ru.
Отличительная черта — возможное поражение желудочно-кишечного тракта, которое проявляется тошнотой, рвотой, болями в животе и диареей. Инкубационный период может длиться от одного-двух до 17 дней.
Кто в группе риска и как происходит заражение
Зуев отметил, что заразиться птичьим гриппом можно только от инфицированных птиц или загрязненной среды: для этого почти всегда требуется тесный и прямой контакт.
Пути передачи: вдыхание вируса с частицами помета или выделений больных птиц, контакт грязных рук со слизистыми после прикосновения к зараженным поверхностям, а также употребление в пищу сырых или плохо обработанных продуктов — мяса, яиц от больной птицы.
В группе высокого риска:
- работники птицефабрик;
- ветеринары;
- сельские жители, содержащие домашнюю птицу;
- охотники и орнитологи.
«Для горожан, не контактирующих с птицами, риск минимален», — успокоил эксперт.
Как защититься от птичьего гриппа и что делать при заражении
Лечение птичьего гриппа, как и в случаях с другими типами гриппа, включает постельный режим и снижение любой активности: не только физической, но и умственной.
«При тяжелом течении могут назначить курс антибиотиков для борьбы с вторичными бактериальными инфекциями», — рассказал вирусолог.
Также в борьбе с недугом медики могут применять противовирусные препараты. При любом подходе важно обратиться за профессиональной помощью, а не заниматься самолечением.
Основная защита от заражения — строгое соблюдение мер предосторожности. Собеседник 360.ru призвал избегать контактов с дикой и домашней птицей, имеющей признаки болезни, а также тщательно мыть руки после посещения рынков или мест скопления птиц.
«Важно подвергать мясо и яйца тщательной термической обработке, так как вирус погибает при высокой температуре», — заключил Зуев.