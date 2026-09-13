Моди объявил о создании системы предупреждения инфекций в БРИКС

Страны БРИКС договорились о создании комплексной системы раннего предупреждения инфекционных заболеваний. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на заседании лидеров объединения и государств-партнеров в формате «аутрич», сообщил ТАСС .

По словам Моди, стороны достигли консенсуса по этому вопросу. Кроме того, руководящие принципы интеграции данных систем раннего предупреждения уже разработали. Их планируют использовать для управления в условиях стихийных бедствий.

Премьер-министр отметил, что пандемии, климатические катастрофы и сбои в цепочках поставок показали уязвимость всех регионов. Он подчеркнул важность своевременного выявления угроз и быстрого реагирования на них.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о создании инвестиционной платформы БРИКС, которая откроет доступ к долгосрочному финансированию для государств объединения и их партнеров.