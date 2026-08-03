Депутат Леонов рассказал, что при симптомах коронавируса, ОРВИ или гриппа можно оформить больничный дистанционно

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил RT , что теперь можно получить больничный лист без посещения поликлиники. Для этого достаточно иметь симптомы коронавируса, ОРВИ или гриппа.

Чтобы открыть больничный, нужно позвонить в кол-центр по телефону 122 или в местную поликлинику. Как правило, такой больничный открывают на семь дней. Если человек выздоравливает за это время, то закрыть больничный он может также дистанционно.

Однако если пациент не успевает выздороветь, то продлить больничный придется уже либо с врачом на дому, либо в самой поликлинике.

Леонов также отметил, что больничные листы теперь можно закрывать через мессенджер MAX. Лечащий врач получил право оценивать состояние здоровья пациента с применением телемедицинских технологий.