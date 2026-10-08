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    Ветеринар Шеляков назвал породы собак, которые сильнее страдают от ожирения

    Маленькие собаки и животные с укороченной мордой особенно уязвимы к последствиям ожирения. Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков посоветовал тщательно следить за их весом, сообщает Москва 24.

    Шеляков объяснил, что ожирение увеличивает нагрузку на сердце и сосуды, опорно-двигательную и дыхательную системы. У питомца также может развиться инсулинорезистентность, которая ведет к сахарному диабету.

    Особого внимания требуют брахицефальные породы — в том числе французские бульдоги, мопсы и британские кошки. По словам врача, лишняя нагрузка на их позвоночник провоцирует грыжи и протрузии, иногда приводит к параличу. Особенности носоглотки затрудняют дыхание, а ожирение усиливает дыхательную недостаточность.

    Шеляков пояснил, что в норме у животного должен быть четко виден переход от грудной клетки к брюшной стенке. Если его скрывает жир, это признак лишнего веса.

    Врач рекомендовал соблюдать режим кормления и дозировки, указанные на упаковке корма. Если вес не снижается, нужно обратиться к ветеринару: он подберет индивидуальный план похудения и проверит, не связан ли набор веса с заболеванием, например диабетом.

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