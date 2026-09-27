Ura: бананы помогают контролировать давление, но могут навредить при болезнях почек

Бананы могут быть частью рациона при высоком давлении, но не заменяют лекарства. При болезнях почек и приеме некоторых препаратов избыток калия опасен, сообщает Ura.ru .

Один средний банан содержит около 420–450 мг калия. Он помогает организму выводить избыток натрия и способствует расслаблению стенок сосудов. Но один фрукт не компенсирует избыток соли в рационе: для контроля давления важно также есть овощи и цельнозерновые продукты, ограничивать соленую и переработанную пищу.

При хронической болезни почек организм может плохо выводить калий. Его избыток способен вызвать опасные нарушения сердечного ритма. Уровень калия также может повышаться при приеме некоторых лекарств от давления, включая лизиноприл, эналаприл и спиронолактон. Людям с заболеваниями почек и сердца следует согласовывать изменения рациона с врачом.

Бананы содержат углеводы и природные сахара, что важно учитывать при диабете и инсулинорезистентности. В перезрелых плодах больше простых сахаров. Сочетание банана с йогуртом или орехами замедляет усвоение углеводов.

Бананы не заменяют препараты от гипертонии. При устойчивом повышении давления нужно обратиться к врачу, а отменять назначенные лекарства или менять их дозировку самостоятельно нельзя.