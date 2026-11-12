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    Трихолог Долецкая объяснила, почему зимой ломаются волосы

    Трихолог Долецкая: удобная шапка сама по себе не повышает риск облысения

    Сухой воздух, трение об одежду и горячая укладка усиливают повреждение волос зимой. Причина обычно не в мгновенном «температурном шоке», а в условиях и привычках ухода, сообщает газета «Известия».

    Эксперт по уходу за волосами и кожей головы ANGFA, трихолог Марина Долецкая пояснила: ломкость связана с износом кутикулы — наружного защитного слоя волоса. Особенно уязвимы осветленные пряди и концы длинных волос.

    Перед выходом на мороз нужно высушить волосы, включая корни и затылок. Обледеневшим прядям следует дать оттаять в помещении, не сгибая и не расчесывая их. В снегопад длину лучше прикрывать.

    Шапку стоит выбирать без давления, с мягкой гладкой подкладкой. Трение и тугой хвост под ней повреждают волосы, а длительное натяжение может повредить фолликулы.

    Частоту мытья следует подбирать по загрязнению и состоянию кожи головы. После шампуня полезен кондиционер по длине. Волосы нужно промокать без растирания, а фен держать примерно в 15 см на невысокой температуре, постоянно перемещая. Термозащита не исключает вреда от перегрева.

    Зимнее охлаждение не считается установленной причиной выпадения. При расширении пробора, очагах поредения или усиленном выпадении нужен дерматолог, а не самостоятельный прием «витаминов для волос».

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