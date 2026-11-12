Роспотребнадзор: в холодное время года важно включить в рацион сезонные фрукты, овощи, рыбу и орехи

Роспотребнадзор посоветовал разнообразить рацион в холодное время года сезонными фруктами, овощами, рыбой и орехами, а также съедать ежедневно не менее 400 граммов растительной пищи. Об этом сообщил сайт «Мойка78» .

В ноябрьский список ведомства вошли хурма, гранаты, цитрусовые, яблоки, груши, капуста, тыква и морковь. Специалисты напомнили, что в ежедневную норму овощей и фруктов не включают картофель и другие крахмалистые корнеплоды. Рацион также рекомендуют дополнять ягодами, семечками и морской рыбой с омега-3 и витамином D.

В ведомстве подчеркнули, что ни один продукт не способен предотвратить заражение сезонными инфекциями. Взрослым также посоветовали ограничить соль пятью граммами в день, а свободные сахара при рационе в 2000 килокалорий удерживать ниже 50 граммов.