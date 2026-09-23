Терапевт Кондрахин предупредил, что травмы и нагрузки в спорте повышают риск образования тромбов

Чемпион Fight Nights в тяжелом весе Григорий Пономарев умер в 31 год. В его окружении причиной смерти назвали тромб. Терапевт Андрей Кондрахин объяснил, какие факторы могут повышать риск тромбоза у профессиональных спортсменов, сообщает aif.ru .

Кондрахин отметил, что бойцы смешанных единоборств регулярно получают удары и травмы. Повреждения сосудов и мягких тканей могут привести не только к гематомам, но и к образованию тромбов внутри сосудов, передает RT.

По словам врача, на риск также могут влиять прием некоторых лекарств и стимуляторов, высокие нагрузки на вены ног, диеты для снижения веса и перелеты. Кондрахин подчеркнул, что такие факторы следует рассматривать в совокупности. Сведений о том, какие именно из них сыграли роль в случае Пономарева, он не привел.