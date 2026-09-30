Стоматолог Беляева предупредила об опасности привычки грызть ручки

Привычка грызть ручки и карандаши может вызвать у детей воспаление во рту и повлиять на рост постоянных зубов. Об этом предупредила врач-стоматолог, терапевт Мария Беляева, сообщает Москва 24 .

На школьных принадлежностях скапливаются грязь, вирусы и бактерии. Твердые ручки и карандаши могут травмировать десны, а попавшая в ранки инфекция — вызвать воспаление, объяснила Беляева.

Постоянное давление на зубы также стирает эмаль, повышает чувствительность и может привести к сколам. У детей с молочными зубами травма и воспаление способны повлиять на рост постоянного зуба: он может вырасти криво или изменить форму. Уже установленные пломбы при сильном давлении могут потрескаться или выпасть.

Стоматолог посоветовала родителям объяснять детям последствия привычки и напоминать им не грызть школьные принадлежности. На кончик ручки или карандаша можно наклеить яркий стикер как предупреждение. Если привычка связана со стрессом или сильным внутренним напряжением, Беляева рекомендует обратиться к психологу.