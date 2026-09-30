360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Стоматолог Беляева предупредила об опасности привычки грызть ручки

    Привычка грызть ручки и карандаши может вызвать у детей воспаление во рту и повлиять на рост постоянных зубов. Об этом предупредила врач-стоматолог, терапевт Мария Беляева, сообщает Москва 24.

    На школьных принадлежностях скапливаются грязь, вирусы и бактерии. Твердые ручки и карандаши могут травмировать десны, а попавшая в ранки инфекция — вызвать воспаление, объяснила Беляева.

    Постоянное давление на зубы также стирает эмаль, повышает чувствительность и может привести к сколам. У детей с молочными зубами травма и воспаление способны повлиять на рост постоянного зуба: он может вырасти криво или изменить форму. Уже установленные пломбы при сильном давлении могут потрескаться или выпасть.

    Стоматолог посоветовала родителям объяснять детям последствия привычки и напоминать им не грызть школьные принадлежности. На кончик ручки или карандаша можно наклеить яркий стикер как предупреждение. Если привычка связана со стрессом или сильным внутренним напряжением, Беляева рекомендует обратиться к психологу.

    Читайте также

    Педиатр назвала главную ошибку родителей при приготовлении завтрака школьникам

    Повышенный уровень инсулина назвали возможным ранним фактором риска деменции

    Россиянам объяснили, как получить компенсацию за некачественное лечение

    Врач Круглова объяснила, сколько раз в неделю безопасно есть пищу из фритюра

    «Хочу именно его»: попытки предложить замену отечественным препаратам породили флешмоб в соцсетях

    Мифы об ЭКО: генетик объяснил разницу между лечением и евгеникой

    Клещи на ресницах и не только. Чем может обернуться наращивание

    Matthias Oesterle/ZUMAPRESS.com./global look press

    Удар по почкам и желудку. Врач предупредил об опасности отварного мяса

    Frank May/picture alliance

    Сомнологи назвали худшее время для отхода ко сну

    IMAGO/www.imago-images.de

    Онколог Каприн связал рост онкозаболеваний после COVID-19 с диспансеризацией

    За неделю в России зафиксировали 734 тысячи случаев ОРВИ

    Ученые связали употребление ультраобработанной пищи с накоплением жира в мышцах бедра