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    Россиянам объяснили, как стресс нарушает работу кишечника и что делать

    Врач-гастроэнтеролог «Здравсити.Медицина» Екатерина Гордеева объяснила, что рабочее напряжение замедляет работу кишечника и может вызывать тяжесть, боль и вздутие, сообщает novostivolgograda.ru.

    По словам Гордеевой, стресс запускает механизм «бей или беги» и выброс адреналина и кортизола. Организм перенаправляет кровь от органов пищеварения к мышцам и сердцу. Моторика кишечника замедляется. Врач также связала избыток кортизола с нарушением микробиома и риском воспаления.

    По данным «Здравсити.ру», за первые девять месяцев 2026 года россияне купили на 28,5% больше упаковок средств для пищеварения, чем годом ранее. Траты выросли почти на треть. Среди покупателей преобладают люди 35-50 лет. Продажи комплексов с пре- и пробиотиками выросли на 22,8% среди БАДов и на 18,5% среди лекарств.

    Врач-терапевт «Здравсити.Медицина» Ксения Руднева посоветовала за пять минут до обеда закрыть чаты и сделать десять глубоких вдохов животом. Она рекомендовала есть в отведенное время не более 3-4 раз в день, избегать избытка кофеина натощак и сладких перекусов. Вместо кофе можно выпить теплую воду или травяной чай, а после еды — пройтись десять минут. Еще один ее совет — стакан теплой воды натощак.

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