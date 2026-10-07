Ревматолог Самкова объяснила, почему суставы болят при смене погоды

Похолодание и перепады давления могут вызывать разные виды боли при заболеваниях суставов. Врач-ревматолог, кандидат медицинских наук Ирина Самкова объяснила, как различать эти состояния, сообщает Life.ru .

Снижение атмосферного давления перед осадками или циклоном может сопровождаться ноющей болью, ломотой и скованностью. Этот механический тип боли чаще встречается при остеоартрите, фибромиалгии и последствиях травм. Движение может уменьшать дискомфорт.

Самкова рекомендует легкую гимнастику, дозированную активность, достаточное питье и возвышенное положение конечности между нагрузками. Сухое тепло и шерстяные бандажи расслабляют мышцы и улучшают местный кровоток. Согревающие мази подходят именно при механической боли.

Воспалительная боль характерна для активного ревматоидного и реактивного артритов, бурситов. Ее могут провоцировать повышение давления и резкие перепады влажности. Избыток жидкости в суставе может вызывать острую, режущую, пульсирующую или простреливающую боль.

При воспалении кожа над суставом может краснеть и становиться горячей. Боль усиливается при движении и может нарастать в покое.

При регулярных болях на фоне смены погоды врач советует пройти обследование у ревматолога, чтобы уточнить заболевание и при необходимости скорректировать базисную терапию.