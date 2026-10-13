Психолог Трифонова заявила, что мужчины и пожилые склонны маскировать депрессию

Мужчины и пожилые люди часто маскируют депрессию и не обращаются за помощью. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказала медицинский психолог Ирина Трифонова.

По ее словам, мужчинам тяжело говорить о страхах и тревогах. В таком состоянии они нередко уходят с головой в работу, начинают больше пить, ведут себя рискованно и проявляют резкость, лишь бы не признавать необходимость помощи, отметил сайт «Известия».

У пожилых людей проявления депрессии часто списывают на возраст или деменцию. На проблему могут указывать потеря интереса к привычным делам, подавленность, жалобы на боль и тяжесть в голове, а также ухудшение памяти. Из-за утраты прежней роли человек может терять смысл жизни.

Трифонова подчеркнула, что важно не терпеть подавленное состояние, а вовремя обращаться за поддержкой к специалистам и обсуждать проблемы в семье.