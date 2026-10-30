Психотерапевт Евстигнеев связал постоянную тревогу с риском инфаркта

Психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев предупредил, что на фоне постоянной тревожности могут развиться инфаркт, инсульт и тяжелая клиническая депрессия, сообщает Москва 24 .

По словам специалиста, при хронической тревоге организм постоянно находится под действием кортизола, адреналина и норадреналина. Эти реакции рассчитаны на кратковременную опасность, но при длительном стрессе могут вредить тканям.

Евстигнеев пояснил, что стресс нарушает взаимодействие кишечника и мозга. Это может проявляться синдромом раздраженного кишечника, изменением моторики и микробиоты, а также скрытым воспалением.

Хронический избыток кортизола, по словам эксперта, истощает иммунные клетки, повышает уязвимость к инфекциям и провоцирует инсулинорезистентность и метаболический синдром. Избыток гормонов стресса также вредит памяти и другим когнитивным функциям, создавая почву для депрессии.

Чтобы справляться с тревогой, Евстигнеев посоветовал изменить внутренний диалог и отделять мысли от фактов: представление о катастрофе не означает, что она произойдет. Он также рекомендовал регулярную физическую нагрузку и отказ от цифровых устройств за два часа до сна.