360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Психотерапевт Евстигнеев связал постоянную тревогу с риском инфаркта

    Психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев предупредил, что на фоне постоянной тревожности могут развиться инфаркт, инсульт и тяжелая клиническая депрессия, сообщает Москва 24.

    По словам специалиста, при хронической тревоге организм постоянно находится под действием кортизола, адреналина и норадреналина. Эти реакции рассчитаны на кратковременную опасность, но при длительном стрессе могут вредить тканям.

    Евстигнеев пояснил, что стресс нарушает взаимодействие кишечника и мозга. Это может проявляться синдромом раздраженного кишечника, изменением моторики и микробиоты, а также скрытым воспалением.

    Хронический избыток кортизола, по словам эксперта, истощает иммунные клетки, повышает уязвимость к инфекциям и провоцирует инсулинорезистентность и метаболический синдром. Избыток гормонов стресса также вредит памяти и другим когнитивным функциям, создавая почву для депрессии.

    Чтобы справляться с тревогой, Евстигнеев посоветовал изменить внутренний диалог и отделять мысли от фактов: представление о катастрофе не означает, что она произойдет. Он также рекомендовал регулярную физическую нагрузку и отказ от цифровых устройств за два часа до сна.

    Читайте также

    В Башкирии врачи извлекли из бронха пациента золотые зубы

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Пенсионер в Приморье неделю носил в желудке зубной протез

    Новое стоматологическое отделение Видновской стоматполиклиники в ЖК «Пригород Лесное» Ленинского округа

    Названы продукты для улучшения настроения

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Врач призвал учитывать индивидуальные особенности пациентов при лечении тромбоза

    Кардиолог назвал единственный работающий способ разжижения крови

    В Подмосковье спасли новорожденного весом 367 граммов

    Пенсионерке из Челябинска удалили проросшую из шеи в грудь опухоль

    Роскачество рассказало о пользе и вреде кедровых орехов

    Врач объяснил опасность «немого» инсульта

    Самой частой причиной смертности в России назвали сердечно-сосудистые заболевания

    В Дагестане врачи спасли мужчину после 11 остановок сердца

    «Маленькие» отстают в математике? Как вес при рождении влияет на успехи в учебе