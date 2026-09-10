Раскрыта неожиданная опасность сидячего образа жизни

Более четырех часов сидячего досуга в день повышают риск развития инфаркта. К такому выводу пришли ученые, исследование которых опубликовал журнал Frontiers in Nutrition .

Авторы проанализировали данные 475 874 человек, у которых до этого не было инфаркта. Они сопоставили продолжительность сидения, сна и физической активности с частотой развития инфаркта миокарда, включая его основные типы — STEMI и NSTEMI.

У участников, которые проводили сидя более четырех часов свободного времени в день, риск инфаркта оказался выше. Результат сохранялся после учета других факторов.

Между тем, дополнительный сон и физическая активность наоборот, способствовали его снижению. Разница в режиме продолжительностью всего 15–30 минут также отражалась на расчетных показателях: в зависимости от вида активности риск снижался примерно от 1% до 6%.

Исследователи подчеркнули, что работа имела наблюдательный характер. Они не смогли доказать, что замена сидения движением напрямую предотвращает инфаркт. Лишь указали на возможную пользу сокращения продолжительного сидячего времени.

Ранее эндокринолог Мария Матвеева рекомендовала регулярно проверять вес, артериальное давление и показатели крови — это помогает своевременно выявить предрасположенность к диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям.