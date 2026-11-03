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    Психолог Лонский рассказал, как облегчить работу в офисе при ПТСР

    Психолог Лонский: шум и яркий свет могут усиливать когнитивные нарушения

    Офисная обстановка может ухудшать память и концентрацию у людей с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Психолог Ярослав Лонский посоветовал снизить нагрузку и использовать техники самопомощи, сообщает газета «Известия».

    Лонский объяснил, что при ПТСР нервная система может постоянно находиться в напряжении. Напоминания о травме, шум, яркий свет и скопление людей усиливают нагрузку. Сильный стресс затрудняет запоминание, концентрацию, планирование и принятие решений.

    Психолог рекомендовал держать под рукой памятку с техниками самопомощи, включая дыхание по квадрату и заземление. Полезны регулярные перерывы: например, 25 минут работы и пять минут отдыха. Интервалы можно менять, а с руководителем — обсудить удаленный или гибридный формат.

    Снизить нагрузку на память помогут ежедневник и списки дел. Крупные задачи стоит делить на небольшие, а рабочий день — планировать. Для комфорта можно выбрать место у стены, использовать шумоподавляющие наушники и предупредить коллег о звуках или действиях, вызывающих тревогу.

    Лонский также посоветовал общаться с людьми с похожим опытом. Группы поддержки помогают уменьшить изоляцию. ПТСР поддается лечению, а профессиональная помощь и психотерапия могут улучшить состояние.

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