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    Психолог Булгакова предупредила о риске депрессии у жертв мошенников

    Телефонный обман может вызвать тревогу, клиническую депрессию и посттравматическое стрессовое расстройство. Об этих рисках рассказала доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова, сообщает RT.

    Булгакова объяснила, что мошенничество подрывает базовое чувство безопасности. Пострадавшие испытывают сильный стыд и направляют агрессию на себя. Им бывает трудно принять, что они стали жертвами профессиональной манипуляции, а не собственной глупости.

    В легких случаях возникают навязчивая тревога и страх звонков: человек вздрагивает от звука телефона и избегает общения. Особенно уязвимы пожилые люди, потерявшие накопления всей жизни. Беспомощность и страх стать обузой могут вызвать у них суицидальные мысли.

    Еще один опасный признак — тотальное недоверие к близким. Пострадавший может подозревать семью в соучастии или обесценивании его боли.

    Психолог посоветовала обратиться к специалисту, если спустя две недели человек не может спать, работать или постоянно прокручивает разговор с мошенником, пытаясь мысленно его переиграть. По ее словам, советы взять себя в руки здесь не помогут.

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