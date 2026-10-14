Психолог Булгакова предупредила о риске депрессии у жертв мошенников

Телефонный обман может вызвать тревогу, клиническую депрессию и посттравматическое стрессовое расстройство. Об этих рисках рассказала доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова, сообщает RT .

Булгакова объяснила, что мошенничество подрывает базовое чувство безопасности. Пострадавшие испытывают сильный стыд и направляют агрессию на себя. Им бывает трудно принять, что они стали жертвами профессиональной манипуляции, а не собственной глупости.

В легких случаях возникают навязчивая тревога и страх звонков: человек вздрагивает от звука телефона и избегает общения. Особенно уязвимы пожилые люди, потерявшие накопления всей жизни. Беспомощность и страх стать обузой могут вызвать у них суицидальные мысли.

Еще один опасный признак — тотальное недоверие к близким. Пострадавший может подозревать семью в соучастии или обесценивании его боли.

Психолог посоветовала обратиться к специалисту, если спустя две недели человек не может спать, работать или постоянно прокручивает разговор с мошенником, пытаясь мысленно его переиграть. По ее словам, советы взять себя в руки здесь не помогут.