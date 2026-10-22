Психиатр Шурова объяснила, почему канистерапия не заменит лечение у специалистов

Канистерапия — реабилитация с помощью собаки — может дополнять помощь психологов и психиатров, но не заменять ее. Об этом рассказала психолог, психиатр Екатерина Шурова, сообщает Москва 24 .

Поводом для комментария стала новость Mash Money: в Москве за четыре встречи с обученной собакой просят 25 тысяч рублей в месяц. Программа для детей и взрослых включает упражнения на общение, внимание и движение.

Шурова пояснила, что полноценная канистерапия требует конкретной цели, подготовленного специалиста, обученного животного и оценки результатов. Обычное общение с питомцем к ней не относится.

Контакт с собакой может снижать напряжение и чувство одиночества, помогать начать разговор со специалистом. Упражнения позволяют тренировать внимание, планирование и самоконтроль. Эффект зависит от человека, животного и обстановки.

Метод может быть полезен детям и подросткам с трудностями эмоциональной регуляции, людям с тревогой, депрессивными расстройствами и частым стрессом. Пожилым он помогает поддерживать социальную активность и участвовать в реабилитации.

Шурова подчеркнула: улучшение самочувствия рядом с собакой не повод отменять препараты, психотерапию или необходимую реабилитацию. Нельзя считать такой контакт эффективным при любой психологической травме.