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    Психиатр Шурова объяснила, почему канистерапия не заменит лечение у специалистов

    Психолог Шурова: животное помогает пациенту наладить контакт со специалистом

    Канистерапия — реабилитация с помощью собаки — может дополнять помощь психологов и психиатров, но не заменять ее. Об этом рассказала психолог, психиатр Екатерина Шурова, сообщает Москва 24.

    Поводом для комментария стала новость Mash Money: в Москве за четыре встречи с обученной собакой просят 25 тысяч рублей в месяц. Программа для детей и взрослых включает упражнения на общение, внимание и движение.

    Шурова пояснила, что полноценная канистерапия требует конкретной цели, подготовленного специалиста, обученного животного и оценки результатов. Обычное общение с питомцем к ней не относится.

    Контакт с собакой может снижать напряжение и чувство одиночества, помогать начать разговор со специалистом. Упражнения позволяют тренировать внимание, планирование и самоконтроль. Эффект зависит от человека, животного и обстановки.

    Метод может быть полезен детям и подросткам с трудностями эмоциональной регуляции, людям с тревогой, депрессивными расстройствами и частым стрессом. Пожилым он помогает поддерживать социальную активность и участвовать в реабилитации.

    Шурова подчеркнула: улучшение самочувствия рядом с собакой не повод отменять препараты, психотерапию или необходимую реабилитацию. Нельзя считать такой контакт эффективным при любой психологической травме.

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