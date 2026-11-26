Психиатр Фимкин: стресс и окружение могут помешать человеку бросить пить

Окружение, стресс и привычки могут помешать человеку бросить пить. О склонности к алкоголю RT рассказал врач-психиатр, эксперт телеканала «Доктор» Степан Фимкин.

Алкоголь приносит расслабление и легкую эйфорию, и это кажется простым способом снятия напряжения, отметил врач.

«Люди, склонные к злоупотреблению спиртным, могут постепенно привыкнуть искать в алкоголе утешение при любых эмоциональных трудностях. Так формируется замкнутый круг: повседневные стрессы никуда не исчезают, а алкоголь становится привычным способом реагировать на них», — пояснил психиатр.

Пьющая компания также может повлиять на отказ от алкоголя. Фимкин обратил внимание на роль семьи — пьющие родители подают плохой пример и закрепляют ассоциацию, что алкоголь — это способ отдыхать и общаться.

Телеведущий Александр Мясников заявил, что не существует 100%-ого способа навсегда избавиться от алкогольной зависимости.