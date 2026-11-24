Не существует 100-процентного способа навсегда избавиться от алкогольной зависимости. Такое заявление сделал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» .

«Нет ни одного способа, который может со 100-процентной надежностью излечить от тяги к алкоголю. Таких средств нет», — подчеркнул доктор.

По его словам, даже умные люди, осознающие вред алкоголя, не могут отказаться от него. Он привел в пример своего дядю, который тоже страдал от зависимости. Как только тот бросил пить — через месяц разбился на машине, рассказал Мясников.

«Тревожным звоночком» алкоголизма является утрата контроля над количеством выпитого, рассказала ранее психиатр-нарколог, основатель «Клиники доктора Калюжной» Марина Калюжная.