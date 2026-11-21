Главным способом уберечься от гриппа зимой Всемирная организация здравоохранения назвала прививку. Об этом РИА «Новости» сообщили в ВОЗ.

В организации отметили, что в Европе растет число случаев гриппа и других респираторных инфекций. Европейское региональное бюро призвало людей, особенно из групп риска, оценить опасность заражения и принять простые меры предосторожности.

По материалам Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА, в России в сезон 2026–2027 годов ожидаются две волны гриппа.

Первая начнется в конце ноября, вторая — в феврале. Рост заболеваемости вызовет вирус А (H1N1)pdm09, известный как свиной грипп. Ученые связывают это с возможными мутациями и появлением новых опасных штаммов.

Ранее иммунолог Георгий Викулов призвал россиян привиться от гриппа, чтобы избежать тяжелых осложнений и летального исхода.