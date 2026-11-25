Американка Молли Фалько прожила целый год с пересаженной ей почкой генномодифицированной свиньи. Это первый такой случай, сообщило издание The New York Times .

До операции 58-летняя женщина почти год проходила регулярные процедуры диализа. После пересадки также прошел год — раньше при аналогичных попытках человеческое тело отторгало чужой орган быстрее.

В этот раз геном свиньи отредактировали. Трансплантат очищает кровь от токсинов, вырабатывает мочу и поддерживает баланс жидкости и минералов в организме.

«Несколько лет назад перед нами стоял вопрос, сможет ли генетически отредактированная свиная почка вообще функционировать в организме человека. Сегодня мы думаем о том, как долго мы сможем поддерживать ее работу. Достижение отметки в один год — это выдающийся рубеж», — заявил лечащий врач Фалько Леонардо Риелла.

Пока врачи проводят пересадку органов животных только в рамках экспериментов.