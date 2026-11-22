«У нас есть препарат „Фтортиазинон“. Сейчас это препарат, который преодолевает антибиотикорезистентность, потому что Klebsiella pneumoniae не сама по себе страшная, страшны штаммы, которые устойчивы к антибиотикам», — сказал он.

Гинцбург добавил, что разработанный препарат спас уже не одну сотню больных. Он отметил, что его использовали на послеоперационных пациентах с тяжелыми осложнениями, причем некоторые находились на грани сепсиса.

До этого в Европе сообщили о появлении супербактерии, устойчивой к антибиотикам. Эти условно-патогенные микроорганизмы при ослаблении иммунитета или наличии иных факторов риска могут проникнуть в кровоток и привести к заражению крови. Бактерия также может вызывать пневмонию и инфекции мочевыводящих путей, включая почки.