Гинцбург сообщил о создании препарата против супербактерии из Европы
Специалисты НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России разработали препарат, преодолевающий антибиотикорезистентность. Об этом РИА «Новости» рассказал научный руководитель центра Александр Гинцбург.
«У нас есть препарат „Фтортиазинон“. Сейчас это препарат, который преодолевает антибиотикорезистентность, потому что Klebsiella pneumoniae не сама по себе страшная, страшны штаммы, которые устойчивы к антибиотикам», — сказал он.
Гинцбург добавил, что разработанный препарат спас уже не одну сотню больных. Он отметил, что его использовали на послеоперационных пациентах с тяжелыми осложнениями, причем некоторые находились на грани сепсиса.
До этого в Европе сообщили о появлении супербактерии, устойчивой к антибиотикам. Эти условно-патогенные микроорганизмы при ослаблении иммунитета или наличии иных факторов риска могут проникнуть в кровоток и привести к заражению крови. Бактерия также может вызывать пневмонию и инфекции мочевыводящих путей, включая почки.