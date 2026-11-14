Один корпус РГГУ закрыли на карантин из-за случая кори в университете
Один из корпусов РГГУ, расположенный на Кировоградской улице, закрыли на двухнедельный карантин из-за случая кори. Об этом сообщил 360.ru заместитель директора, пресс-секретарь московского вуза Всеволод Огарков.
«Закрыли до 28 ноября только один из корпусов, все остальные продолжают работу в штатном режиме», — подчеркнул он.
Студентов временно перевели на дистанционную форму обучения.
В октябре случай кори выявили на юридическом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова. В связи с этим Управление Роспотребнадзора по Москве организовало экстренную вакцинацию, а студентов отправили на карантин до 3 ноября.
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