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    Один корпус РГГУ закрыли на карантин из-за случая кори в университете

    Фото: РИА «Новости»

    Один из корпусов РГГУ, расположенный на Кировоградской улице, закрыли на двухнедельный карантин из-за случая кори. Об этом сообщил 360.ru заместитель директора, пресс-секретарь московского вуза Всеволод Огарков.

    «Закрыли до 28 ноября только один из корпусов, все остальные продолжают работу в штатном режиме», — подчеркнул он.

    Студентов временно перевели на дистанционную форму обучения.

    В октябре случай кори выявили на юридическом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова. В связи с этим Управление Роспотребнадзора по Москве организовало экстренную вакцинацию, а студентов отправили на карантин до 3 ноября.

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