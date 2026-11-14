Один корпус РГГУ закрыли на карантин из-за случая кори в университете

Один из корпусов РГГУ, расположенный на Кировоградской улице, закрыли на двухнедельный карантин из-за случая кори. Об этом сообщил 360.ru заместитель директора, пресс-секретарь московского вуза Всеволод Огарков.

«Закрыли до 28 ноября только один из корпусов, все остальные продолжают работу в штатном режиме», — подчеркнул он.

Студентов временно перевели на дистанционную форму обучения.

В октябре случай кори выявили на юридическом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова. В связи с этим Управление Роспотребнадзора по Москве организовало экстренную вакцинацию, а студентов отправили на карантин до 3 ноября.