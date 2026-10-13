Офтальмолог Савинкова назвала причины подергивания века

Врач Савинкова: покупать магний при подергивании века не нужно

Недосып, стресс, избыток кофеина и долгая работа за экраном могут вызвать непроизвольные сокращения века. Обычно они проходят после отдыха, сообщают «Краснодарские известия» .

Офтальмолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Минздрава Краснодарского края Анастасия Савинкова объяснила, что это состояние называют доброкачественной миокимией. Чаще дергается нижнее веко с одной стороны, без полного закрытия глаза и ухудшения зрения.

Причинами также могут стать сухость глаза и некоторые лекарства. Подергивание не считается достоверным признаком нехватки магния.

«Покупать магний только потому, что начало дергаться веко, не нужно», — подчеркнула Савинкова.

Врач посоветовала наладить сон, сократить кофеин и отдыхать от экрана: каждые 20 минут на 20 секунд смотреть на предмет в шести метрах. При сухости и жжении нужен офтальмолог.

Если симптом длится несколько недель, усиливается, затрагивает другие мышцы лица или глаз полностью закрывается, следует обратиться к офтальмологу или неврологу. Опущение века, боль, покраснение, отек, выделения и нарушения зрения также требуют осмотра.

Внезапная асимметрия лица, слабость руки или ноги, нарушение речи, резкая головная боль, двоение или резкое ухудшение зрения требуют срочной помощи.