Офтальмолог Сагоненко предупредил о риске ожога сетчатки от концертных лазеров

Сбой или неправильная настройка лазера на концерте могут привести к ожогу сетчатки. При сильном воздействии зрение может снизиться необратимо, сообщает «Абзац» .

Офтальмолог Дмитрий Сагоненко объяснил, что сертифицированное оборудование при правильной настройке и умеренной мощности не должно вредить глазам. Опасность возникает при поломке устройства или ошибке в его настройке, передает RT.

После воздействия лазера человек может заметить туман или черное пятно перед глазом, а также ухудшение зрения. При этом глаз обычно не болит и не краснеет. При легком повреждении возможен отек сетчатки: своевременное лечение способно восстановить зрение. При тяжелом темное пятно или помутнение могут остаться навсегда.