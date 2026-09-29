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    Офтальмолог Сагоненко предупредил о риске ожога сетчатки от концертных лазеров

    Сбой или неправильная настройка лазера на концерте могут привести к ожогу сетчатки. При сильном воздействии зрение может снизиться необратимо, сообщает «Абзац».

    Офтальмолог Дмитрий Сагоненко объяснил, что сертифицированное оборудование при правильной настройке и умеренной мощности не должно вредить глазам. Опасность возникает при поломке устройства или ошибке в его настройке, передает RT.

    После воздействия лазера человек может заметить туман или черное пятно перед глазом, а также ухудшение зрения. При этом глаз обычно не болит и не краснеет. При легком повреждении возможен отек сетчатки: своевременное лечение способно восстановить зрение. При тяжелом темное пятно или помутнение могут остаться навсегда.

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