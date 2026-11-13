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    Невролог Суша назвала способы снизить риск инсульта

    Врач Суша: внезапное онемение губ или рук требует вызова скорой помощи

    Отказ от курения и алкоголя, снижение лишнего веса и ежедневный контроль давления помогают предотвратить инсульт. Об этом рассказала невролог, сомнолог «СМ-Клиника» Анна Суша, сообщает «Лента.ру».

    Суша назвала гипертонию главным фактором риска инсульта. Она рекомендовала измерять давление утром и вечером и записывать показатели в дневник.

    Перед измерением нужно спокойно посидеть пять минут. Спина должна опираться на стул, стопы — стоять на полу, рука — лежать на столе, а манжета — находиться на уровне сердца. Врач посоветовала не разговаривать, не скрещивать ноги и делать два-три измерения с интервалом в 1-2 минуты.

    По словам невролога, никотин делает сосуды хрупкими, а алкоголь провоцирует скачки давления и аритмию. Лишний вес увеличивает нагрузку на сердце и ускоряет образование атеросклеротических бляшек. Снижение массы тела на 5-10 процентов от исходной помогает разгрузить сердечно-сосудистую систему, пишет kp.ru.

    Внезапное онемение рук, пальцев, губ или уголка рта без видимой причины требует немедленного обращения за медицинской помощью и вызова скорой, подчеркнула Суша. Она призвала не списывать такие симптомы на неудобную позу: промедление может привести к необратимой гибели нейронов.

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